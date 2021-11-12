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Мясная продукция в Ростове-на-Дону продолжает дорожать
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Мясная продукция в Ростове-на-Дону продолжает дорожать
Общество
Мясная продукция в Ростове-на-Дону продолжает дорожать
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Мясная продукция в Ростове-на-Дону существенно подорожала. Причем по данным управления торговли, сейчас наблюдается тенденция к дальнейшему росту цен на мясо говядины, свинины, баранины и охлажденных кур.

Такие выводы в управлении сделали после мониторинга розничных цен на ростовских рынках и в магазинах. Как отмечает начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов, за год произошел заметный рост цен на мясную продукцию.

«Мясо говядины поднялось в цене на 31,5%, мясо свинины на 30%, куры охлажденные на 54%. В связи со значительным ростом цен на сырье, основные материалы, специи и упаковку поставщики вынуждены повышать отпускные цены. По прогнозу поставщиков сырья, в четвертом квартале 2021 года, а также в первом квартале 2022 года рост цен на мясо-сырье будет увеличиваться и составит по говядине 15%, по свинине 20%, по мясу птицы 15-24%. Специи поднимутся в цене на 30%», — обрисовал ситуацию с ценами Константин Тихонов.

Специалисты торгового управления отмечают, что согласно проведенному 10 ноября мониторингу цен на мясную продукцию, средняя цена сейчас колеблется в следующих пределах: говядина — 378,4 рублей за килограмм, свинина — 308 рублей за килограмм, баранина — 397,7 рублей за килограмм, куры охлажденные — 203,7 рубля за килограмм.

В городской администрации Ростова-на-Дону отметили, что для подготовки сводного анализа цен на мясную продукцию и принятия дополнительных мер по недопущению роста цен на мясо, в адрес Департамента потребительского рынка Ростовской области направлена информация о росте цен за последние 60 дней на 10% и более для принятия мер.

Ранее ФАН рассказывал, как в Ростовской области подорожали молочные и мясные продукты. Такую неутешительную статистику обнародовал Ростовстат, за лето текущего года.

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Все новости / Общество / Мясная продукция в Ростове-на-Дону продолжает дорожать
продукты питания ростов на дону мясная продукция повышение цен на мясо
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