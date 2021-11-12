Иран может вернуть более 3,5 млрд долларов из замороженных за рубежом активов

Тегеран, 12 ноября. Иран получил доступ к 3,5 млрд долларов из активов, ранее замороженных за рубежом, сообщил в своем Twitter генеральный директор Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери. Впрочем, при этом он не указал государство, которое открыло доступ к денежным средствам, а другие официальные источники все еще не подтвердили эти данные.

«Менее чем через 100 дней после вступления в должность 13-й администрации получен доступ к более чем 3,5 млрд долларов из иранских активов, заблокированных одной из стран, и внушительная их часть сейчас переходит в финансовую систему государства», ­— написал глава издания.

کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است. — علی نادری (@naderitwt) November 11, 2021

Примечательно, что многие эксперты предрекали ухудшение внешнеполитических связей Ирана с государствами Евросоюза, США и их союзниками из-за состава нового правительства. Пришедшая к власти администрация Эбрахима Раиси в основном представлена консерваторами — сторонниками «жесткой линии» в отношениях с Западом. Тем не менее, последние встречи и переговоры дипломатов Исламской Республики в европейских странах до сих пор проходили в положительном ключе.

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Если озвученная сумма действительно будет передана Тегерану, это подчеркнет дееспособность недавно пришедшего к власти руководства. Даже с учетом того, что эти средства незначительны по сравнению с общим количеством заблокированных в иностранных банках активов Ирана (от 100 до 130 млрд долларов), сам факт возвращения денег в условиях санкций США можно будет считать достижением.

Помимо этого, биржевые аналитики Исламской Республики предположили, что такое событие может благотворно сказаться на курсе национальной валюты на фоне недавнего роста стоимости доллара в стране.

‘We should pay debt’: Jeremy Hunt says £400m owed to Iran is not ransom money https://t.co/Sam5rnMAp3 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) November 11, 2021

Добрым знаком для Ирана может стать и заявление экс-министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о том, что Лондону стоит вернуть государственный долг перед Тегераном в размере 400 млн фунтов стерлингов. Это мнение он высказал вскоре после встречи в столице королевства замглавы МИД Ирана Али Багери Кани с его британским коллегой Джеймсом Клеверли, которой предшествовала телефонная беседа руководителей внешнеполитических ведомств двух стран Хосейна Амира Абдоллахияна и Элизабет Трасс.

Федеральное агентство новостей / ТАСС\Джавахадзе Зураб

Как сообщили официальные лица Лондона, во время переговоров обсуждался также вопрос об освобождении ряда заключенных, имеющих двойное гражданство, из иранских тюрем. Впоследствии Хант косвенно указал на то, что оба озвученных вопроса связаны между собой, однако отметил, что это нельзя рассматривать как шантаж.

«Это не выкуп, это долг», – подчеркнул дипломат.

Задолженность Великобритании перед Ираном возникла более 40 лет назад, когда правительство шаха Мохаммада Резы Пехлеви подписало с Лондоном договор на поставку партии из 1500 единиц бронетехники, включая танки «Чифтен». Однако после Исламской революции ни вооружение, ни деньги переданы Тегерану не были. При этом руководство королевства не отрицало факт задолженности, однако не спешило с ее возвращением, оправдывая это наложенными на Иран санкциями.