Нутрициолог Ксения Черная назвала формулу идеального завтрака

Многие люди пропускают самый главный прием пищи — завтрак. Кто-то делает это для экономии времени, а кто-то просто утром не хочет есть. Однако многие недооценивают потери, которые несет человек, не позавтракав. Особенно важен утренний прием пищи для людей, которые хотят похудеть. Из чего должен состоять идеальный завтрак худеющего? Об этом в беседе с ФАН рассказала дипломированный натуропат, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная.

По словам специалиста, утренний прием пищи пропускать ни в коем случае нельзя. Если же есть с утра не хочется совсем — это тревожный звоночек.

«Если вы проснулись и не голодны, значит вы слишком поздно поужинали, хотя время завтрака зависит от особенностей организма, а также времени пробуждения. Классическое общее правило гласит, что завтракать необходимо в течение 1–1,5 часа после пробуждения. Также важно выпивать натощак один или два стакана воды, а через 40–45 минут можно приступать к завтраку. Именно первый прием пищи запускает обменные процессы в организме и работу ЖКТ», — объяснила Черная.

Правильное и сбалансированное питание во время завтрака, по утверждению нутрициолога, — залог отличного самочувствия в течение всего дня. Для людей, которые ведут активный образ жизни, важно, чтобы завтрак был еще и сбалансированным.

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«Три самые главные составляющие полезного завтрака — клетчатка, правильные жиры и белок. Белок можно употреблять как растительный, так и животный — это могут быть бобовые, тофу, гречка, киноа, яйца, рыба, морепродукты или субпродукты. В качестве полезных жиров на завтрак подойдут нерафинированные масла, орехи, семена, авокадо или топленое сливочное масло. В качестве углеводов должно быть несколько составляющих — это в обязательном порядке овощи и зелень, которые будут являться источником клетчатки, также таким источником могут стать цельнозерновые крупы», — рассказала Черная.

Собеседница ФАН также предупредила, что если на первую половину дня намечена тренировка, то в завтрак следует добавить крупы. Если после завтрака человек едет в офис и будет сидеть там практически весь день, то можно обойтись овощами. При этом каждая порция должна быть размером не менее трех кулачков.

«Лучше избегать употребления мюслей, сухих завтраков, каш быстрого приготовления и манки. Завтрак не должен состоять из одних углеводов. Также следует отказаться от колбасных изделий, сладкого и выпечки», — рекомендовала нутрициолог.

В качестве примера идеального завтрака Черная привела в пример омлет на кокосовом молоке со шпинатом и дополнительную чашку овощей и зелени, заправленных оливковым маслом с добавлением семян.

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