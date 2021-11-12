Анекдот Норкина об одесситке на телевикторине заставил зрителей смеяться до самых титров

Москва, 12 ноября. Одесситы из анекдотов шоумена и журналиста Андрея Норкина добрались до телевидения. Очередная юмореска ведущего ток-шоу «Место встречи» заставила зрителей рыдать от смеха до самых титров.
В выпуске ток-шоу «Место встречи» от 10 ноября эксперты и гости передачи обсуждали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Тема для дискуссии сложная, и разговор получился крайне оживленным и тяжелым. Для того, чтобы разрядить обстановку и сменить тему, Норкин решил рассказать анекдот на совершенно отвлеченную тему.
Очередной героиней забавной истории шоумена стала одесситка, участвующая в телевикторине. Житейская смекалка и нестандартное мышление женщины покорило зрителей НТВ и собравшихся в студии гостей.
«Пожилая одесситка на первом же вопросе просит подсказку. Ведущий удивляется тому, что она не продвинулась дальше первого вопроса.
— Да, я хочу подсказу, это же бесплатно.
— Хорошо, какую подсказку хотите?
— Звонок другу.
— Кому будете звонить?
— Фире, подруге в Израиль.
Начинается звонок, гостья программы начинает задавать вопрос.
— Фирочка, здравствуй. Дорогая, у меня только 30 секунд. Как у вас там дела, как дети, как Йосик?» —взорвал студию телеведущий неожиданной развязкой истории.
Андрей Норкин регулярно застает аудиторию «Места встречи» необычными шутками. В эфире от 8 ноября шоумен сразил зрителей наповал шуткой о сексе после вакцинации от COVID-19.