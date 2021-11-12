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Oxxxymiron выпустил микстейп «Смутное время»

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 12:13
Общество
Oxxxymiron выпустил микстейп «Смутное время»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 12 ноября. Рэпер Oxxxymiron выпустил микстейп получивший название «miXXXtape III: Смутное время». В сборник попали 36 треков.

Релиз вышел сразу на нескольких музыкальных платформах. Это «Яндекс. Музыка», Spotify и Apple Music. «Смутное время» стал первым релизом, выпущенным впервые за шесть лет.

Микстейп отличается от альбома. Его особенность заключается в том, что в сборнике, помимо нескольких новых треков, присутствуют старые композиции. Как пишет TJ, в микстейпе только две новые песни. Это «Мох» и «Колесо». Остальные композиции поклонники творчества Окси уже слышали.

На протяжении нескольких лет Oxxxymiron ничего не выпускал. Только 1 ноября он объявился с новым треком и клипом «Кто убил Марка?». Композиция, посвященная конфликту с Жиганом и переживаниям Окси, собрала в первый же день огромное количество лайков и положительных отзывов.

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музыка oxxxymiron микстейп
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