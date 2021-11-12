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NI: российский флот может легко уничтожить авианосные соединения ВМС США
Армия
NI: российский флот может легко уничтожить авианосные соединения ВМС США
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Вашингтон, 12 ноября. Россия не имеет в составе своего ВМФ авианосных ударных группировок, но при этом способна отправить на дно аналогичные оперативные соединения ВМС США, полагает военный эксперт Марк Эпископос.

Развитие гиперзвукового ракетного вооружения и других технологических инноваций стало достойным ответом России на превосходство США в атомных авианосцах, пишет Эпископос в статье для The National Interest (NI). Перевод его публикации представлен изданием «Народные Новости».

Крупные корабли ВМС США и в первую очередь авианосцы уязвимы для новейших российских ракет «Циркон» морского базирования, отмечает аналитик NI.

«Имея дальность полета от 1000 до 2000 километров, максимальную скорость, превышающую восемь чисел Маха, и… способность маневрировать в полете, "Циркон" может легко обойти системы "земля-воздух" нынешних АУГ (авианосных ударных группировок ВМС США. — Прим. ред.)», — испугался Эпископос.

По его словам, возможности ВС РФ по уничтожению всех американских авианосцев не исчерпываются ракетами «Циркон» на надводных кораблях и субмаринах. Российский ядерный беспилотник «Посейдон» обладает колоссальной разрушительной силой и не может быть перехвачен противолодочными системами ВМС США, предупредил Эпископос.

Ранее военкор Сладков объяснил наличие у ВС РФ ракет «Циркон» полным технологическим превосходством РФ над странами НАТО. Мнение американских военных аналитиков о стратегическом значении системы «Посейдон» в российском флоте приводил «Царьград».

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