ГПК Белоруссии: Польша публикует вбросы о помощи пограничников беженцам

Минск, 12 ноября. Заявления польских властей о том, что белорусские пограничники якобы помогают беженцам в прорыве границы — это дезинформация. Об этом заявил глава Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

По словам Бычковского, своим поведением Польша и другие государства ЕС демонстрируют незаинтересованность в разрешении миграционного кризиса. Единственная цель Варшавы и Брюсселя на текущий момент — как можно серьезнее дискредитировать Белоруссию, белорусские власти и белорусских военных.

«В настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации. При этом Польша продолжает неприкрыто демонстрировать безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права», — подчеркнул глава белорусского ГПК.

Утром 12 ноября группа беженцев в составе примерно 200 человек прорвала заграждение на белорусско-польской границе в районе пограничного пункта Брузги. Инцидент попал на видео.