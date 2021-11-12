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ГПК Белоруссии: Польша публикует вбросы о помощи пограничников беженцам

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 12:11
Политика
ГПК Белоруссии: Польша публикует вбросы о помощи пограничников беженцам
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Минск, 12 ноября. Заявления польских властей о том, что белорусские пограничники якобы помогают беженцам в прорыве границы — это дезинформация. Об этом заявил глава Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

По словам Бычковского, своим поведением Польша и другие государства ЕС демонстрируют незаинтересованность в разрешении миграционного кризиса. Единственная цель Варшавы и Брюсселя на текущий момент — как можно серьезнее дискредитировать Белоруссию, белорусские власти и белорусских военных.

«В настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации. При этом Польша продолжает неприкрыто демонстрировать безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права», — подчеркнул глава белорусского ГПК.

Утром 12 ноября группа беженцев в составе примерно 200 человек прорвала заграждение на белорусско-польской границе в районе пограничного пункта Брузги. Инцидент попал на видео.

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