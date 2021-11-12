Экономисты оценили рост чистой прибыли «Башнефти»

«Башнефть» восстанавливает объемы добычи и продажи сырья. В среднесрочной перспективе восстановление производства сырья вместе с высокими ценами будут способствовать росту показателей и увеличению стоимости акций, считают опрошенные ФАН аналитики и экономисты.

Чистая прибыль «Башнефти» за девять месяцев, согласно отчету МСФО, составила 57,091 млрд рублей против убытка 3,96 млрд рублей годом ранее. При этом капзатраты «Башнефти» за девять месяцев составили 42,94 млрд рублей против 47,806 млрд рублей годом ранее.

Восстановление компании

Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, отчет компании «Башнефть» по итогам третьего квартала 2021 года показывает восстановление показателей после падения в прошлом году. Чистая прибыль выросла в 14,6 раза (30,7 млрд рублей), выручка увеличилась на 88,7% к третьему кварталу 2020 года (237,7 млрд рублей), капитальные затраты сократились на 12,3% к предыдущему кварталу (13,2 млрд рублей), свободный денежный поток вырос до 7,8 млрд рублей против 6,7 млрд рублей во втором квартале, но при этом в два раза меньше третьего квартала 2020 года (15,2 млрд руб.). При выходе отчета рост акций составил 8,3%.

«Выводы: компания восстанавливает объемы добычи и продажи сырья (в прошлом году выполнение сделки в рамках ОПЕК+ легло максимально на «Башнефть», другие организации сектора обошлись гораздо меньшими потерями). В среднесрочной перспективе восстановление производства сырья вместе с высокими ценами будут способствовать росту показателей и увеличению стоимости бумаг», — пояснил Артем Деев.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он отметил, что в инвестиционном портфеле ценные бумаги «Башнефти» стоит иметь в небольшом объеме вместе с акциями других компаний сектора.

Эффективное управление затратами

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что рост чистой прибыли группы «Башнефть» по итогам девяти месяцев 2021 года связан с несколькими факторами. Во-первых, это рост выручки за девять месяцев 2021 года на 43% в годовом выражении. Рост выручки был обусловлен ростом цен на нефть и сильными операционными результатами. Во-вторых, это рост затрат более медленными темпами (на 21% в годовом выражении) по сравнению с выручкой.

«Группа «Башнефть» всегда показывала достаточно качественное управление затратами. Более медленные темпы роста затрат связаны со снижением ряда статей расходов — на амортизацию, транспортных и производственных расходов. Рост чистой прибыли за девять месяцев 2021 года против убытка в аналогичном периоде 2020 года отражает и значительное улучшение внешней конъюнктуры рынка, и высокое качество управления финансами в группе компаний», — пояснила Наталья Мильчакова.

ФБА «Экономика сегодня» /

Она обратила внимание, что у «Башнефти» почти стабильной остается статья «Финансовые расходы». Расходы по обслуживанию займов и кредитов у компании невысоки, а это является важным фактором для роста чистой прибыли.

«По итогам 2020 года акционеры «Башнефти» приняли решение выплатить дивиденды только по привилегированным акциям в размере 0,1 рубля на акцию, на дивиденды в совокупности было направлено только чуть больше 3 млн рублей по сравнению с 19,15 млрд рублей по итогам 2019 года, когда дивиденды выплачивались по всем классам акций. Рост чистой прибыли за девять месяцев 2021 года позволяет всем акционерам надеяться на хорошие дивиденды по итогам 2021 года», — пояснила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому смена совета директоров «Башнефти» и их более эффективное взаимодействие с регионами России будут способствовать повышению эффективности операционной работы и росту дивидендных выплат акционерам. В текущем очень благоприятном для нефтяной промышленности году компания (в том числе за счет смены руководства) сможет компенсировать и понесенные ранее высокие расходы за пользование Варандейским терминалом. Капитализация компании имеет существенные основания для роста минимум на 5% к середине октября.