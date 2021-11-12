«ФАН повсюду»: что происходит на сирийско-турецкой границе

Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре два раза заявлял о готовности провести военную операцию в Сирии. Последней каплей, по его словам, стало нападение 10 октября курдских боевиков на турецких полицейских в сирийском городе Азаз.
В начале ноября Анкара перебросила бронетехнику, артиллерию и живую силу из состава национальной армии на север сирийской провинции Ракка. Одновременно с этим турецкие вооруженные силы и подразделения армии США направили подкрепления на собственные базы в провинции Хасака.
Каких шагов Турции стоит ожидать, от каких стран зависит дальнейшее развитие ситуации и при чем здесь беспилотники Bayraktar на Украине, обсуждаем с руководителем военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.
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В выпуске:
Когда ждать активной фазы очередной военной операции Турции на севере Сирии?
Почему Анкара тренирует и поддерживает «Сирийскую национальную армию»?
От каких стран зависят дальнейшие шаги Турции в САР?
Что делают США на востоке Сирии?
Как курдские «Сирийские демократические силы» пытаются договориться с Дамаском и Москвой?
Турецкие беспилотники Bayraktar на Украине — отвлечение внимания России от Сирии?
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