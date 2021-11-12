Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 19:15
19:12
Происшествия
Неизвестные обокрали дом Тимура Родригеза в Подмосковье
19:11
Весь мир
Мухаммад Дагло принял присягу в качестве вице-президента Суверенного совета Судана
19:11
Весь мир
Глава МИД Мали заявил о необходимости расширения авиапарка ВВС страны российской техникой
19:07
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов на транспорте
19:06
Весь мир
Президент Ирана заявил о подготовке программы по борьбе с дефицитом водных ресурсов
19:00
Общество
Главные новости дня: 12 ноября
18:53
Происшествия
Суд в Петербурге не стал арестовывать экс-главу управления соцпитания Барабанщикова
18:50
Спорт
Алексей Игонин о Дзюбе, Карпине и сборной: Односторонняя любовь никому не нужна
18:49
Общество
Бизнес, который помогает: возможен ли баланс между пользой и прибылью? Опыт Овика Мкртчяна
18:46
Шоу-бизнес
Актриса Агата Муцениеце получает 100 тысяч рублей за съемочный день
Все новости

«ФАН повсюду»: что происходит на сирийско-турецкой границе
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит на сирийско-турецкой границе
Global Look Press  /  Dha / ZUMAPRESS.com, LaPresse/POOL Ansa

Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре два раза заявлял о готовности провести военную операцию в Сирии. Последней каплей, по его словам, стало нападение 10 октября курдских боевиков на турецких полицейских в сирийском городе Азаз.

В начале ноября Анкара перебросила бронетехнику, артиллерию и живую силу из состава национальной армии на север сирийской провинции Ракка. Одновременно с этим турецкие вооруженные силы и подразделения армии США направили подкрепления на собственные базы в провинции Хасака.

Каких шагов Турции стоит ожидать, от каких стран зависит дальнейшее развитие ситуации и при чем здесь беспилотники Bayraktar на Украине, обсуждаем с руководителем военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Когда ждать активной фазы очередной военной операции Турции на севере Сирии?

Почему Анкара тренирует и поддерживает «Сирийскую национальную армию»?

От каких стран зависят дальнейшие шаги Турции в САР?

Что делают США на востоке Сирии?

Как курдские «Сирийские демократические силы» пытаются договориться с Дамаском и Москвой?

Турецкие беспилотники Bayraktar на Украине — отвлечение внимания России от Сирии?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит на сирийско-турецкой границе
сирия турция комиссар яррик
Комментировать