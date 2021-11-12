Генерал Бижев: США безнадежно отстали от России в сфере создания гиперзвукового оружия

Москва, 12 ноября. Вооруженные силы США не обладают гиперзвуковыми ракетами, которые способны преодолеть российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил экс-замглавкома ВВС РФ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что Пентагон намерен разместить в Германии гиперзвуковые ракеты LRHW Dark Eagle, которые еще не приняты на вооружение американской армии. По предварительным данным, новая ракета сможет развивать скорость 6,5 тысячи километров в час. Таким образом, время полета Dark Eagle от Германии до Москвы составит 21 минуту, передает «ПолитРоссия».

Бижев отметил, что в настоящее время в распоряжении американских военных нет гиперзвуковых ракет. При этом все последние испытания подобного оружия в США закончились неудачно.

«И так будет продолжаться еще очень долго — они просто не в состоянии создать двигатель, который вывел бы ракету на гиперзвуковую скорость. Мы же смогли и сегодня опережаем их в этом на 10–15 лет — именно через столько, а не через 20 минут, американские ракеты и смогут долететь до Москвы», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал, передает RT.