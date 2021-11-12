Михаил Богданов подтвердил поддержку Россией президентских выборов в Ливии

Москва, 12 ноября. Полномочный представитель президента РФ на Ближнем Востоке и в Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов подтвердил, что Москва поддержит заявление, которое будет принято на международной конференции по Ливии в Париже.

В интервью телеканалу RT дипломат добавил, что Россия считает президентские и парламентские выборы основой для стабилизации ситуации в североафриканском государстве. Богданов подчеркнул, что главная проблема, стоящая сегодня перед ливийскими властями, — это вывод из страны всех без исключения иностранных сил.

Парижская конференция стартует 12 ноября. Российскую делегацию на встречах возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Главными темами повестки станут проведение выборов, запланированных на 24 декабря, и вопросы вывода наемников и иностранных сил с территории Ливии.