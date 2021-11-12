ОПЕК: Ливия заняла первое место по добыче нефти в Африке

Триполи, 12 ноября. Ливия стала самым крупным производителем нефти в Африке. Об этом говорится в докладе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

За минувший месяц добыча углеводородов в североафриканском государстве увеличилась до 1,24 миллиона баррелей в сутки. В тоже время показатели Нигерии упали до 1,23 млн, что отбросило ее на второе место по континенту.

Специалисты ОПЕК подтвердили, что Ливия заняла лидирующую позицию в списке стран-экспортеров по Африке.

«Добыча сырой нефти увеличилась в основном в Саудовской Аравии, Венесуэле, ОАЭ и Кувейте, в то время как добыча в Нигерии, Габоне и Экваториальной Гвинее снизилась», — говорится в сообщении.

Аналитики ОПЕК использовали несколько источников информации при составлении ежемесячного доклада. Они получили данные непосредственно от представителей стран-экспортеров, а также независимых фирм, занимающихся изучением продажи углеводородов.

Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун рассказал о планах государства увеличить добычу природного ресурса до четырех миллионов баррелей в сутки к 2025 году. Ведомство ведет переговоры с профильными зарубежными корпорациями и заключает контракты на разработку месторождений.

Российская компания «Татнефть» вернулась в Триполи для возобновления приостановленных проектов. Специалисты приступили к бурению скважины на западе страны.