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Минобороны РФ удвоит штат военных медиков в COVID-центре в подмосковной Кубинке

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 12:06
Армия
Минобороны РФ удвоит штат военных медиков в COVID-центре в подмосковной Кубинке
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 12 ноября. Министерство обороны России увеличит до 454 человек персонал временного медцентра в подмосковной Кубинке, который оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В настоящее время в подмосковном инфекционном центре работают 224 специалиста. Минобороны РФ планирует направить в Кубинку еще 230 военных медиков.

«Сегодня из Санкт-Петербурга в Московскую область будет направлен второй сводный отряд военно-медицинских специалистов для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно будет доставлено 230 военных медиков», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ, передает RT.

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минобороны рф подмосковье военные медики коронавирус
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