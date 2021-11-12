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«Кинокартина с юмором»: сценарист Надеин оценил фильм-исповедь «16-й»

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 12:28
Общество
«Кинокартина с юмором»: сценарист Надеин оценил фильм-исповедь «16-й»
Кадр из фильма «16-й»  / 

Фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» теперь можно увидеть во всех онлайн-кинотеатрах. Продюсер, режиссер и сценарист Сергей Надеин уже успел оценить картину. В разговоре с ФАН он отметил, что фильм снят с юмором.

Картина «16-й» рассказывает о событиях, якобы повлиявших на результаты выборов 45-го президента США Дональда Трампа. Кинолента стала для аудитории большой неожиданностью, ведь она оказалась не документальной, как многие могли предположить после просмотра официального трейлера, а комедией.

«Фильмы с юмором — это всегда хорошо, тем более все устали от политики, а эта картина может внести небольшое разнообразие. Когда в фильме серьезные моменты обсуждаются с юмором, — это помогает снимать «замыленность» и напряженность в обществе», — поделился мнением о фильме сценарист Надеин. 

Кинокартина с юмором: сценарист Надеин оценил фильм-исповедь «16-ый»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Технический показ фильма-исповеди состоялся 7 ноября, всероссийская премьера прошла 8 ноября. Теперь картина доступна для всех в онлайн-кинотеатрах.

Лента за несколько дней набрала многочисленные отзывы, ее уже назвали «новым явлением» в отечественном кинематографе.

А ранее в беседе с корреспондентом ФАН продюсер постпрадакшн фильма «16-й» Генрих Кен объяснил, почему картина о якобы российском «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года в США снята в «ироничном свете». 

К слову, в Америке фильм восприняли не с таким воодушевлением. Один из показов ленты прервали американские силовики, а другой был отменен кинотеатром без объяснения причин.

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кино кинематограф надеин 16-й
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