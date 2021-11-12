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Картина Ван Гога «Стога пшеницы» ушла на аукционе Christie’s почти за $36 млн
Общество
Картина Ван Гога «Стога пшеницы» ушла на аукционе Christie’s почти за $36 млн
wikipedia.org  /  Victor Morin Artiste-Photo / Public Domain

Нью-Йорк, 12 ноября. Картину нидерландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога «Стога пшеницы» продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Произведение великого художника приобрели почти за 36 миллионов долларов.

О продаже полотна кисти Ван Гога сообщили на официальном сайте торгов, а также в Twitter-аккаунте. Точная стоимость картины составила 35 855 000 долларов. Покупатель отдал за произведение приблизительно на 6 миллионов долларов больше, чем ожидалось.

Картина Ван Гога «Стога пшеницы» ушла на аукционе Christie’s почти за $36 млн
wikipedia.org / Vincent van Gogh - http://www.vggallery.com/watercolours/p_1425.htm /Public Domain

Работа Ван Гога «Стога пшеницы» входит в серию «Пшеничные поля». Картина была написана в 1888 году во время пребывания художника на юге Франции. Сам постимпрессионист считал полотна, созданные в этот период, своими лучшими произведениями, передает телеканал «360».

После смерти Ван Гога «Стога пшеницы» перешли по наследству к его брату Тео. Картина сменила несколько владельцев, а во время Второй мировой войны оказалась в руках нацистов, оккупировавших Францию. Много лет местонахождение работы оставалось неизвестным. Аукционный дом Christie’s выкупил ее в конце 1970-х годов у американской компании, специализирующейся на произведениях искусства.

Ранее на торгах продали другую картину Ван Гога — «Мост в Тренктае». Она ушла с молотка за 39,2 миллиона долларов.

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ван гог аукцион стога пшеницы
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