Политов иронично вспомнил о словах Садальского о его непригодности

Москва, 12 ноября. Музыкант Владимир Политов вспомнил о словах актера Стаса Садальского, который уверял продюсера группы «На-на» Бари Алибасова в непригодности певца.

Солист «На-На» стал гостем программы «Судьба человека». В разговоре с ведущим шоу Борисом Корчевниковым он рассказал о коллективе, в котором состоит больше 30 лет. Сейчас Политов — успешный музыкант, имеющий звание Заслуженного артиста России. Однако в жизни ему пришлось пройти через многое, чтобы добиться таких высот.

Музыкант вспомнил, как однажды после концерта в Сочи к Алибасову подошел Садальский, слушавший выступление «На-На». Тогда актер театра и кино заявил, что из Политова ничего не получится.

Корчевников, услышав эту историю, указал, что Садальский часто ошибается. С этим Политов даже спорить не стал.

«Он многим добра желает, да», — иронично ответил музыкант.

Политов поделился с Корчевниковым и зрителями программы фактами, о которых мало кому было известно. Он, например, назвал истинную причину ухода Владимира Левкина из «На-На», пишет Teleprogramma.pro. По его словам, певца поглотила любовь, также у него начались проблемы со здоровьем.