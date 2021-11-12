Максим Шугалей: «Отношения Мали и России касаются только двух государств»

Пятая республика пытается скрыть в Мали факты, подтверждающие подготовку террористов французскими военнослужащими, рассказал руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в эксклюзивном интервью ФАН.

«Мали для меня не просто страна, о которой я что-то слышал или читал. У меня был друг из Мали, когда я был в плену — в страшной ливийской тюрьме «Митига» в Триполи. Мой друг-малиец очень меня поддерживал, во многом благодаря ему я сумел пройти через весь этот ад и не сломаться. Он поддерживал меня с риском для себя, фактически помог мне выжить. Общаясь с ним, я много узнал о Мали и о прекрасном народе этой страны. Очень надеюсь, что сегодня, когда Мали переживает трудные времена, наше государство сможет поддержать эту страну и помочь ее народу», — пояснил глава ФЗНЦ.

Столкновение интересов

В конце мая 2021 года военные Мали арестовали временного президента страны Ба Ндао и взяли власть в свои руки. Конституционный суд Мали назначил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Проведение в Мали парламентских и президентских выборов запланировано на 2022 год.

В четверг глава МИД Мали Абдулай Диоп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы глава МИД Мали попросил Россию о помощи в связи с угрозой этому африканскому государству от действий террористических организаций. В ответ Сергей Лавров отметил, что Россия всегда оказывала народу Мали поддержку в трудный период. На это представитель Мали ответил, что сейчас его страна находится в непростой ситуации и обращается к России за помощью как к своему большому другу.

На следующий день после этой встречи на полях конференции по Ливии проходит заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Россию на мероприятии представят глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, Пятую республику — глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли. Однако Ливия станет далеко не единственной темой для обсуждения.

Почему Париж так боится русских в Бамако?

Шугалей рассказал, что его источники называют главной темой обсуждения грядущего мероприятия ситуацию в Мали и ее сотрудничество с Россией:

«Есть информация, что вообще Франция и в частности Эммануэль Макрон не просто так обеспокоены присутствием россиян в республике. Даже с учетом колониальных уз, ранее связывавших государства, Елисейский дворец не должен испытывать к маленькой стране на далеком Черном континенте такого нездорового интереса. Также нынешнее поведение элиты Пятой республики не похоже на их обычный страх потерять еще одну африканскую «кормушку». Вывод напрашивается один: Франция что-то скрывает в Мали».

Федеральное агентство новостей /

Шугалей уверен, что в первую очередь европейцев беспокоит не факт укрепления отношений между Москвой и Бамако, а непосредственно присутствие россиян на территории Мали:

«Казалось бы, чем наша дружба с малийскими властями может угрожать Пятой республике? Тут тоже все просто. Французские политики боятся, что русские расскажут мировой общественности, чем на самом деле занимался контингент военной операции «Бархан» на африканских базах и кого они там подготавливали. Сам премьер-министр Мали рассказывал, что у властей есть доказательства факта обучения террористов французами. Получается, на протяжении 30 лет безуспешно боролись, а потом решили пойти другим путем. Разумеется, сражаться с международным терроризмом — это вам не ресурсы из страны выкачивать, тут нужно определенную подготовку иметь».

Социолог считает, что Франция открыла для себя удобный инструмент для дестабилизации обстановки, чтобы упростить разграбление африканского государства. Именно поэтому Пятая республика занялась подготовкой радикальных ячеек и их последующей эксплуатацией в корыстных целях.

«Сначала они вырастили, можно сказать, новое поколение профранцузских боевиков в Кидале, а потом выпустили их сеять в стране хаос. Попутно боевики лоббировали интересы «хозяев», помогая им с контрабандой редкоземельных металлов, наркотиков и драгоценностей. Только вот цена у этой стратегии слишком высокая. Огромное количество мирных жителей стало жертвой хищнических интересов Франции. Но, похоже, Париж готов был заплатить такую цену».

Судьба народа Мали небезразлична России

На фоне укрепления взаимоотношений между Бамако и Москвой Франция испугалась, что весь мир узнает о ее преступлениях против человечности, считает Шугалей. Именно поэтому она всячески препятствует развитию взаимовыгодного сотрудничества между дружественными государствами.

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«Все объясняет страх. Париж начал выводить войска слишком быстро. И тем подозрительнее выглядят претензии французских политиков: «Если в Мали появится Россия, мы оттуда уйдем». А что мешало им договориться с нами о совместной борьбе против радикальных формирований? Неужели в Мали не хватит места для иностранных специалистов из двух стран? Все это наталкивает на мысль, что европейцы что-то пытаются скрыть, вот и все. Значит, им как минимум невыгодна победа над терроризмом. Как максимум французы не успели скрыть все следы, ведущие к их лагерям по подготовке боевиков», — заявил глава ФЗНЦ.

Шугалей подчеркнул, что основания для подобной теории уже имеются. Францию не раз уличали в пособничестве боевикам на территории Центральноафриканской Республики, напомнил социолог:

«Помните, как российские специалисты пришли в ЦАР и увидели ситуацию, подобную нынешней обстановке в Мали? Видимо, Франция не хочет повторения этой истории. И в этот раз решила уничтожить все улики. Вполне возможно, происходящие сейчас события являются попыткой выиграть время, чтобы избавиться от доказательств сотрудничества Парижа с преступными элементами. Но факт остается фактом: присутствие в африканском государстве военного контингента Франции не помогает ему избавиться от террористической угрозы, а усиливает ее. Это и случилось с Мали. В 2013 году радикалы не были настолько активны, как сейчас, хоть и угрожали безопасности жителей. За это время они лишь расширили собственное присутствие».

Возвращаясь к теме предстоящих переговоров в Париже, Шугалей напомнил о позиции министра иностранных дел России, которую он высказал накануне на пресс-конференции по итогам встречи с малийским коллегой Абдуллаем Диопом:

«Я обратил внимание на слова Сергея Лаврова, что Москва не против, чтобы частные военные структуры из России помогали народу Мали в борьбе с терроризмом. Лично я согласен с тем, что взаимодействие Мали и России касается только этих двух государств, никто в наши отношения не должен вмешиваться».

Ранее глава ФЗНЦ заявил, что потребительское отношение коллективного Запада является одной из главных проблем развития африканских стран.