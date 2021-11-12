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Трамп добился запрета на публикацию документов о штурме Капитолия
Весь мир
Трамп добился запрета на публикацию документов о штурме Капитолия
pixabay.com  / 

Вашингтон, 12 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп добился временного запрета на публикацию документов о штурме Капитолия 6 января. Такое решение принял апелляционный суд столичного округа Колумбия. Об этом сообщил телеканала CBS News.

Суд заблокировал передачу записей из Национального архива США комитету Палаты представителей, который расследует события 6 января.

«Национальному управлению архивов и документации и архивариусу запретить выдавать запрошенные специальным комитетом Палаты представителей документы. До дальнейшего распоряжения этого суда», — говорится в постановлении.

Конгрессмен Адам Кинцингер, состоящий в команде расследователей штурма, заявил, что решение не было неожиданным и дело еще не закончено.

«Я не думаю, что это огромная неудача. Мы ожидали, что апелляционный суд вынесет решение об отсрочке», — сказал он.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 бунтовщикам.

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