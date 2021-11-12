Критический уровень газовых резервов зафиксирован в ПХГ Европы

Москва, 12 ноября. «Газпром» наращивает экспорт голубого топлива в европейский регион, однако заполняемость местных хранилищ остается на крайне низком уровне, пишет газета «Коммерсантъ».

Запасы топлива в газовых хранилищах Евросоюза не увеличиваются, несмотря на регулярный прирост поставок сырья со стороны отечественного холдинга. Отмечается, что резервы продолжают снижаться.

Локальные компании-операторы подземных хранилищ газа указывают, что в Rehden в течение 9-10 ноября закачали 2,8 млн «кубов» топлива, доведя уровень запасов ПХГ до 9,58%. Сейчас из резервуаров Jemgum и Haidach проводится отбор энергоносителя. Их заполненность составляет 87,4% и 54,2% соответственно.

Среднее значение запасов по всем европейским хранилищам равняется 75,3%, а период отбора энергоресурса из них уже стартовал, свидетельствуют данные AGSI+. По мнению некоторых аналитиков, невысокий уровень газа в ряде европейских ПХГ спровоцирован аварией на одном из заводов «Газпрома» в августе.

Российский концерн повысил поставки голубого топлива через Польшу и Украину. По информации на 11 ноября, транзит газа через украинскую территорию был увеличен до максимума по соглашению в 109 млн кубических метров в сутки. Трубопровод «Ямал — Европа» прокачивает по 17 млн «кубов» топлива в сутки (меньше пропускной способности магистрали впятеро).

Физическая транспортировка энергоносителя по маршрутам «Газпрома» в Европу возросла, но запасы местных газохранилищ не увеличиваются, что косвенно указывает на увеличение отбора топлива клиентами концерна.