Представители России и США встретятся для обсуждения климата в ближайшие недели

Москва, 12 ноября. Встреча представителей России и США по климатическому вопросу состоится в ближайшие недели. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Оверчук отметил, что первая встреча по данной теме состоялась дистанционно — в режиме видеоконференции — до начала климатической конференции (СОР26) в Глазго, которая проходит с 31 октября по 12 ноября.

«По итогам встречи есть понимание, что контакты на уровне ведомств продолжатся. Ожидаем, что следующая встреча в режиме видеоконференции пройдет в ближайшие недели, конкретное время пока не определено», — рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер.

Стоит напомнить, что в октябре Оверчук нанес визит в Вашингтон, где у него состоялось несколько встреч с деловыми кругами Соединенных Штатов, а также советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва и Вашингтон должны улучшать свои взаимоотношения, так как сейчас ими недовольны обе стороны. В связи с этим чиновник предложил сделать борьбу с изменениями климата одним из направлений совместной работы.