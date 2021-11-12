Граждане Ирака, Сирии и Йемена не смогут воспользоваться услугами «Белавиа» в Турции

Минск, 12 ноября. Компания «Белавиа» больше не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена с территории Турции в Белоруссию. Об этом говорится в релизе авиакомпании.

Попавшие под ограничения пассажиры, которые приобрели билеты, могут произвести полный возврат их стоимости без удержаний по месту приобретения.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, Европейский союз планирует ввести ограничения против 45 лиц, среди которых чиновники, из-за ситуации с беженцами в Белоруссии.