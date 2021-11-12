Эмин Агаларов и Алена Гаврилова вновь стали встречаться

Москва, 12 ноября. Певец и бизнесмен Эмин Агаларов сошелся с бывшей возлюбленной Аленой Гавриловой после расставания, о котором стало известно в прошлом году.

Артист подробно не комментировал разрыв с моделью, отметив, что для него было важно поставить точку в отношениях и рассказать публике об их расставании. При этом бывшие решили поддерживать нормальные отношения ради дочери.

Некоторое время ходили слухи, что Агаларов и Гаврилова не смогли жить отдельно друг от друга и снова стали парой. Но ни певец, ни модель не комментировали эти новости.

Источники PEOPLETALK сообщили, что бывшие возлюбленные все же вместе. Интересно и то, что Гаврилова появилась на презентации нового проекта Эмина под названием «Репутация». На протяжении всего вечера пара старалась не привлекать к себе внимания, поэтому позировала порознь. Однако при выключенных камерах они мило беседовали друг с другом.

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов устроили пышную свадьбу в 2018 году, но официально отношения так и не узаконили. Вскоре на свет появилась дочь Афина. Примерно через год после рождения малыша пара распалась. Артист долго хранил молчание и не говорил о причинах расставания. Спустя некоторое время он обмолвился, что у него с девушкой были разногласия, которые нельзя было решить.