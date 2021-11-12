Участники «Битвы экстрасенсов» обнаружили у Бузовой дар предвидения и исполнения желаний

Москва, 12 ноября. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о присутствии мистики в ее жизни. По словам знаменитости, участники шоу «Битва экстрасенсов» обнаружили у нее необычные способности.

Исполнительница хита «Мало половин» становилась гостьей проекта, в котором соревнуются люди, представляющиеся магами, ведьмами, медиумами и прорицателями. Бузова отметила в колонке для «Русского пионера», что была на «Битве экстрасенсов» несколько раз.

«В каждый из них почти все экстрасенсы говорят, что у меня есть дар предвидения и очень редкий дар — умение исполнять желания. По их словам, таким даром награждают одного из десятков миллионов человек», — похвасталась певица.

Экс-ведущая «Дома-2» верит, что мысли материальны. По словам звезды, все о чем она мечтает, обязательно сбывается, однако не всегда так, как ей хотелось бы, поэтому она учится четче формулировать свои желания.

Как утверждает артистка, она в течение многих лет слышит от разных людей, что она якобы ведьма. Кроме того, телеведущую подозревали в заключении «контракта с дьяволом», пишет «Вечерняя Москва».

«Люди ищут в моих песнях, танцах и появлениях на той или иной премии тайный смысл… Ищут зашифрованные знаки и на полном серьезе пытаются разгадать их», — объяснила появление подобных слухов Бузова.

Ранее певица оказалась в центре скандала из-за отмены спектакля МХАТ имени Горького с ее участием. Знаменитость собирается судиться с театром из-за гонорара.