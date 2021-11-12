Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев

Москва, 12 ноября. Москва под снежным покровом вызвала восторг у иностранцев, видеоролик о первом снегопаде появился в Сети.

Красотой российской столицы под белым покрывалом восхитились даже те, для кого снегопад — обычное явление. Один из комментаторов признал, что ничто не сравнится с русской зимой и колоритом людей. И речь не идет о лютых морозах в −40 градусов, предупредил блогер дзен-канала, который собрал отзывы иностранцев о снегопаде в Москве.

«Так странно думать, что есть на свете люди, которые никогда не видели снега!» — пишет автор блога.

Зрители выразили целый сонм эмоций. Житель Канады удивился, что люди гуляют по холоду, наслаждаются. Камбоджиец, который никогда не видел снега вживую, назвал картину фантастической.

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«Я всегда слушаю Чайковского, когда смотрю видео о России со снегом. Это как увидеть величие Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири, ее романтичные улицы, похожие на сказку, смешанную с современными огнями и пейзажами», — написал Antonio Kurs.

Christopher Jimenez Cabezas отметил, что Москва прекрасна всегда, но особенно волшебно она выглядит зимой. Другой пользователь признался, что снег его привлекает сильнее, чем тропические пляжи. Парень из Южной Азии выразил надежду, что когда-нибудь сможет воочию увидеть такое необыкновенное природное явление. Некоторым зрителям довольно сложно представить, что значит идти по снегу.

Prt Scr youtube.com / Walking Bird

«В этом мире так много красоты, но почти нет ничего более волшебного, чем Россия зимой. Как будто эта страна с ее архитектурой создана для зимней сказки», — написал житель Италии.

Легкий утренний снег в Москве и области перерос в обильный снегопад. Он начался ранним утром 12 ноября, как и прогнозировали метеорологи. Осадки могут образовать 3,1 см снежного покрова.