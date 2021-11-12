Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 13:09
13:06
Политика
Песков: ситуация на белорусско-польской границе может привести к гуманитарной катастрофе
13:04
Происшествия
Актриса из сериала «Чикатило» спаслась от насильника возле собственного дома в Москве
13:02
Политика
В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
13:02
Шоу-бизнес
Каскадер Ващилин вспомнил, как Михаил Боярский чуть не погиб на съемках
13:02
Общество
Мясная продукция в Ростове-на-Дону продолжает дорожать
13:01
Общество
Песков заявил о серьезной работе по законопроекту о QR-кодах на транспорте
13:01
Общество
Песков прокомментировал предложение ввести QR-коды для непривитых людей с антителами
12:56
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович заявила, что не скрывает отношения с Павлом Прилучным
12:56
Весь мир
Иран может вернуть более 3,5 млрд долларов из замороженных за рубежом активов
12:56
Политика
Госсовет Татарстана предложил сохранить пост президента республики
Все новости

Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
Общество
Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Москва под снежным покровом вызвала восторг у иностранцев, видеоролик о первом снегопаде появился в Сети.

Красотой российской столицы под белым покрывалом восхитились даже те, для кого снегопад — обычное явление. Один из комментаторов признал, что ничто не сравнится с русской зимой и колоритом людей. И речь не идет о лютых морозах в −40 градусов, предупредил блогер дзен-канала, который собрал отзывы иностранцев о снегопаде в Москве.

«Так странно думать, что есть на свете люди, которые никогда не видели снега!» — пишет автор блога.

Зрители выразили целый сонм эмоций. Житель Канады удивился, что люди гуляют по холоду, наслаждаются. Камбоджиец, который никогда не видел снега вживую, назвал картину фантастической.

Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
pixabay.com /

«Я всегда слушаю Чайковского, когда смотрю видео о России со снегом. Это как увидеть величие Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири, ее романтичные улицы, похожие на сказку, смешанную с современными огнями и пейзажами», — написал Antonio Kurs.

Christopher Jimenez Cabezas отметил, что Москва прекрасна всегда, но особенно волшебно она выглядит зимой. Другой пользователь признался, что снег его привлекает сильнее, чем тропические пляжи. Парень из Южной Азии выразил надежду, что когда-нибудь сможет воочию увидеть такое необыкновенное природное явление. Некоторым зрителям довольно сложно представить, что значит идти по снегу.

Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
Prt Scr youtube.com / Walking Bird

«В этом мире так много красоты, но почти нет ничего более волшебного, чем Россия зимой. Как будто эта страна с ее архитектурой создана для зимней сказки», — написал житель Италии.

Легкий утренний снег в Москве и области перерос в обильный снегопад. Он начался ранним утром 12 ноября, как и прогнозировали метеорологи. Осадки могут образовать 3,1 см снежного покрова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
снегопад снег иностранцы
Комментировать