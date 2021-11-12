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Политов рассказал, кому пришла идея поженить Киркорова и Пугачеву
Шоу-бизнес
Политов рассказал, кому пришла идея поженить Киркорова и Пугачеву
Global Look Press  /  Gennadii Usoev

Москва, 12 ноября. Музыкальный продюсер Бари Алибасов озвучил идею свести певицу Аллу Пугачеву с коллегой Филиппом Киркоровым. Подробностями этой истории поделился солист «На-На» Владимир Политов.

По его словам, в отношениях Пугачевой и ее тогдашнего возлюбленного Сергея Челобанова наступил кризис. Бари Алибасов, знавший о проблемах в отношениях артистов, предложил поженить звезду советской и российской сцены с Киркоровым.

«Будет замечательный информационный повод. И Филипп парень неплохой», — сказал Алибасов. Так что Бари Алибасов был главным провокатором», — вспомнил Политов в эфире программы «Судьба человека».

По словам певца, поначалу Пугачева и Киркоров несерьезно относились к роману. Однако потом их отношения переросли в серьезные. Через некоторое время артисты оформили брак.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в марте 1994 года. Супруги были вместе более 10 лет. Их брак был расторгнут в ноябре 2005 года. На фоне этого стали появляться слухи о романе Примадонны с юмористом Максимом Галкиным. Только спустя шесть лет пара поженилась. У супругов подрастают сын и дочь, которых им родила суррогатная мать.

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киркоров пугачева алибасов политов
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