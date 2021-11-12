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Около 200 мигрантов прорвались на территорию Польши через Белоруссию
Политика
Около 200 мигрантов прорвались на территорию Польши через Белоруссию
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Минск, 12 ноября. Группа мигрантов прорвалась на территорию Польши через границу с Белоруссией. По информации журналистов, в страну попали около 150-200 беженцев.

Правоохранители Польши пока не предпринимали каких-либо действий в отношении мигрантов для пресечения прорыва. Силовики снимали произошедшее на камеру.

Уточняется, что беженцы совершили прорыв в Польшу на КПП «Брузги», передает Sputnik Беларусь.

Как стало известно ранее, Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии из-за беженцев. Под ограничения могут попасть лица, ответственные за перевозку мигрантов. Об этом проинформировал осведомленный источник из Еврокомиссии.

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мигранты белоруссия польша
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