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«Офицеры России» предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала армии Казанцева

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 11:29
Общество
«Офицеры России» предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала армии Казанцева
Федеральное агентство новостей  /  Альгирдас Микульскис

Махачкала, 12 ноября. Делегация общероссийской организации «Офицеры России» посетила Республику Дагестан и выступила с предложением назвать одну из улиц города Каспийска именем Героя России — генерала армии Виктора Казанцева.

В Дагестане прошла встреча главы республики с председателем организации Сергеем Липовым. Представитель «Офицеров России» напомнил о жизни генерала армии Виктора Казанцева, о его подвигах и победах. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что вопрос об увековечивании имени Героя России уже поднимался, но административным решением осуществить предложение было невозможно.

«Я глубоко признателен Общероссийской организации "Офицеры России" за то, что они своевременно вышли с инициативой присвоения одной из улиц Махачкалы или Каспийска имени генерала армии Виктора Казанцева», — сообщил глава Республики Сергей Меликов.

Герой России Виктор Казанцев ушел из жизни в возрасте 75 лет 14 сентября текущего года. Генерал являлся экс-командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе.

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