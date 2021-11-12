Форвард «Локомотива» Смолов вошел в топ-7 лучших бомбардиров сборной России

Санкт-Петербург, 12 ноября. Нападающий Федор Смолов поднялся на седьмую строку в списке лучших бомбардиров сборной России по футболу.

Игрок московского «Локомотива» Федор Смолов накануне забил один из мячей сборной России в победном матче квалификации к ЧМ с Кипром. Форвард поразил ворота гостей на 55-й минуте игры, которая проходила на «Газпром Арене».

Для Смолова этот гол стал 16-м за национальную команду. Нападающий «железнодорожников» поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров российской сборной. Больше 31-летнего форварда забили лишь Андрей Аршавин, Валерией Карпин, Роман Павлюченко, Владимир Бесчастных, Александр Кержаков, а также Артем Дзюба.

Ранее Валерий Карпин подвел итоги матча Россия — Кипр. Наставник национальной команды отметил, что забитый в дебюте поединка гол сыграл с его подопечными «злую шутку».