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Форвард «Локомотива» Смолов вошел в топ-7 лучших бомбардиров сборной России

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 11:29
Спорт
Форвард «Локомотива» Смолов вошел в топ-7 лучших бомбардиров сборной России
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Санкт-Петербург, 12 ноября. Нападающий Федор Смолов поднялся на седьмую строку в списке лучших бомбардиров сборной России по футболу.

Игрок московского «Локомотива» Федор Смолов накануне забил один из мячей сборной России в победном матче квалификации к ЧМ с Кипром. Форвард поразил ворота гостей на 55-й минуте игры, которая проходила на «Газпром Арене».

Для Смолова этот гол стал 16-м за национальную команду. Нападающий «железнодорожников» поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров российской сборной. Больше 31-летнего форварда забили лишь Андрей Аршавин, Валерией Карпин, Роман Павлюченко, Владимир Бесчастных, Александр Кержаков, а также Артем Дзюба.

Ранее Валерий Карпин подвел итоги матча Россия — Кипр. Наставник национальной команды отметил, что забитый в дебюте поединка гол сыграл с его подопечными «злую шутку».

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Смолов футбол сборная россии бомбардиры
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