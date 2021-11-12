Политолог Соловейчик об «образе» США в фильме «16-й»: Оружие сатиры отлично высмеивает глупость

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик с интересом посмотрел сатирический фильм «16-й», посвященный президентским выборам в США в 2016 году. Напомним, после тех выборов Россию обвиняли чуть ли не в «сговоре» с администрацией Дональда Трампа. Фильм «16-й», посвященный тем событиям, уже вышел в прокат в онлайн-кинотеатрах. По мнению зрителей, это качественная сатира, которая в задорной игровой форме разоблачает всю нелепость развернутой тогда в США антироссийской кампании.

Такого же мнения придерживается и политолог Владимир Соловейчик.

«Жанр фильма выбран очень правильно. Создатели картины работали в жанре гротеска, а ведь оружие сатиры отлично высмеивает глупость, общественные пороки, разного рода недостатки, — отметил эксперт в комментарии ФАН. — Сатира — очень мощное оружие, а использование ее, напомню, — это традиция великой русской литературы. Мы помним [Николая] Гоголя, помним Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, нашего великого сатирика. Помним Илью Ильфа и Евгения Петрова, их замечательные сатирические романы об Остапе Бендере. И если эта традиция продолжается в современной русской литературе, в кино, в других видах искусства — это очень хорошо. Напомню, высмеивание недостатков Соединенных Штатов есть в очерке Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», написанном еще в середине 30-х годов прошлого века. Читается, кстати, ничуть не хуже, чем их знаменитая дилогия об Остапе Бендере. Напомню также о сатирических стихах Владимира Маяковского и других наших поэтов, бичующих пороки Америки. Так что, думаю, эта традиция еще долго не умрет».

Кадр из фильма « 16-й» /

На президентских выборах 2016 года в США победу одержал республиканец Дональд Трамп, которому удалось обойти представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Сразу после выборов в США началась кампания по обвинению России в якобы «сговоре» с командой Трампа. Однако все обвинения рассыпались в американских судах, а занимавшаяся «расследованием» комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера прекратила существование.

Ранее журналист и блогер Леся Рябцева высоко оценила фильм «16-й», отметив, что сами американцы, возможно, не сумеют в полной мере оценить сатирический посыл картины.