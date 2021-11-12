Психолог Латыпов прокомментировал идею депутата Милонова о сокращении рабочего дня

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил в Минтруд РФ предложение о сокращении рабочего дня на один час осенью и зимой. Парламентарий уверен, что это может поднять трудовую дисциплину и повысить мотивацию сотрудников.

Рабочий день, по мнению Милонова, можно сократить за счет включения времени езды до рабочего места на один час. Холода в это время угнетают эмоциональное состояние граждан, влияют на психику. По факту отмечаются усталость, упадок сил и другие следствия пагубного воздействия на здоровье.

ФАН обратился за комментарием к психологу Марату Латыпову, который рассказал о своем отношении к этому предложению.

«Можно было бы сократить рабочий день, потому что психика и состояние человека угнетаются в это время года, но, скорее всего, это невозможно. Не только с точки зрения российской действительности, но и других действительностей, зарубежных в том числе. Маловероятно, что это получится, потому что сейчас временем управляет либо сам человек, либо его работодатель», — рассказал Марат Латыпов.

По словам Латыпова, далеко не всегда время, проведенное на работе, считается точно. Многие трудятся и по 12-16 часов.

«Люди остаются после работы, они занимаются работой дома. Те, кто работают на себя, тоже зачастую могут работать сколько угодно. Часто график бывает плавающий, поэтому новое предложение может распространяться разве что на госучреждения», — добавил Марат Латыпов.

Психолог говорит, что многие проводят огромное количество времени на работе. Специалист посоветовал не забывать и о себе.

Ранее в своем шоу на ФАН Милонов рассказал о безнравственности кумиров молодежи и так называемых лидеров общественного мнения. Депутат Госдумы поделился, как можно решить эти проблемы.