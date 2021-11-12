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Светская львица Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Шоу-бизнес
Светская львица Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Global Look Press  /  Imagespace

Вашингтон, 12 ноября. Светская львица, актриса и бывшая наследница сети отелей Hilton Пэрис Хилтон впервые вышла замуж в 40 лет. Она сыграла свадьбу со своим возлюбленным — бизнесменом Картером Рэумом.

Знаменитость сообщила радостную новость о вступлении в брак на своей странице в Instagram. Жених и невеста выбрали для свадьбы красивую дату — 11 ноября.

«Моя вечность начинается сегодня...» — написала Хилтон под своим фото в свадебном наряде.

По данным E!News, торжество в честь бракосочетания светской львицы и предпринимателя прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежало покойному деду актрисы. На звездную свадьбу позвали знаменитостей, например, актрис Эмму Робертс и Эшли Бенсон, а также певицу Bebe Rexa.

Пэрис Хилтон встречается с Картером Рэумом почти два года, а предложение он сделал возлюбленной в феврале. До этого знаменитость трижды была помолвлена, но так и не вышла замуж ни за одного из предыдущих женихов. Платье перед свадьбой с бизнесменом светская львица выбирала в последний момент.

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свадьба знаменитости хилтон
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