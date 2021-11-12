Представители туротрасли заявили о высоком спросе на новогодние путевки

Москва, 12 ноября. Спрос на новогодние путевки уже почти достиг объема до эпидемии коронавируса. Об этом заявляют все основные туроператоры.

Представители туротрасли допускают, что спрос на новогодние туры в этом году может достичь уровня 2019 года. Уже сейчас фиксируют рост бронирований. Один из туроператоров фиксирует рост спроса после «длинных выходных» более чем на 60%.

В число популярных у россиян направлений вошли Турция, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и, разумеется, Россия. Что касается нашей страны, то туристы предпочитают провести Новый год в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Кроме того, многие стремятся отдохнуть в Таиланде, Мексике, Венгрии, на Доминикане и на Кубе.

Некоторые, правда, едут в Европу не чтобы отдохнуть, а для прививки иностранной вакциной. О росте числа таких «вакцинных туристов» сообщало издание «Подмосковье сегодня».

При этом на многих курортах наши соотечественники являются чуть ли не единственными иностранными отдыхающими. Сообщалось даже о том, что они буквально заполонили пятизвездочные отели Египта.