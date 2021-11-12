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Представители туротрасли заявили о высоком спросе на новогодние путевки
Общество
Представители туротрасли заявили о высоком спросе на новогодние путевки
pexels.com  /  Alexandr

Москва, 12 ноября. Спрос на новогодние путевки уже почти достиг объема до эпидемии коронавируса. Об этом заявляют все основные туроператоры.

Представители туротрасли допускают, что спрос на новогодние туры в этом году может достичь уровня 2019 года. Уже сейчас фиксируют рост бронирований. Один из туроператоров фиксирует рост спроса после «длинных выходных» более чем на 60%.

В число популярных у россиян направлений вошли Турция, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и, разумеется, Россия. Что касается нашей страны, то туристы предпочитают провести Новый год в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Кроме того, многие стремятся отдохнуть в Таиланде, Мексике, Венгрии, на Доминикане и на Кубе.

Некоторые, правда, едут в Европу не чтобы отдохнуть, а для прививки иностранной вакциной. О росте числа таких «вакцинных туристов» сообщало издание «Подмосковье сегодня».

При этом на многих курортах наши соотечественники являются чуть ли не единственными иностранными отдыхающими. Сообщалось даже о том, что они буквально заполонили пятизвездочные отели Египта.

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