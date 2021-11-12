Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли посетил Дамаск, где провел встречу с главой МИД Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсалом Микдадом. Они обсудили стратегические планы развития и усиление двустороннего взаимодействия.

За переговорами наблюдал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Сирийский министр высоко оценил существующее сотрудничество между Дамаском и ВПП. Он выразил признательность директору продовольственной программы за проводимую в арабской республике гуманитарную работу.

Микдад отдельно поблагодарил Бизли за отсутствие политизации в этом деле. Тем не менее он подчеркнул, что санкции, наложенные на Сирию США и их союзниками, негативно сказываются на деятельности сотрудников ВПП и других гуманитарных организаций внутри САР. Эти условия осложняют положение простых граждан республики и замедляют послевоенное восстановление страны.

Федеральное агентство новостей /

Дэвид Бизли в свою очередь заявил о стремлении активизировать сотрудничество между ВПП и сирийским правительством. Он выразил надежду на то, что в будущем работа программы станет устойчивее и эффективнее.

Тем не менее он подчеркнул, что для этого организации необходимо дополнительное финансирование. По словам директора Всемирной продовольственной программы, на данный момент все потребности простых граждан еще не удовлетворены.

Федеральное агентство новостей /

Помимо этой темы, Микдад и Бизли обговорили стратегию перехода от практики чрезвычайной гуманитарной помощи к более среднесрочным и долгосрочным программам.

Усиление поддержки простых сирийцев сейчас становится весьма актуальным вопросом, поскольку весь регион переживает серьезную засуху, наносящую вред сельскому хозяйству. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) стабильно проводят на территории САР гуманитарные акции и помогают восстановлению страны. В случае усиления поддержки со стороны других международных организаций, эти процессы удастся еще более ускорить.