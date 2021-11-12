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Военные альпинисты ЮВО совершили скоростное восхождение на гору Чапал в КЧР

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 11:06
Армия
Военные альпинисты ЮВО совершили скоростное восхождение на гору Чапал в КЧР
pixabay.com

Черкесск, 12 ноября. Подразделения Южного военного округа (ЮВО) взошли на вершину горы Чапал в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Восхождение состоялось в рамках чемпионата по горному пятиборью, который проходит в ЮВО. В соревнованиях принимают участие военные альпинисты из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, Абхазии и Южной Осетии. В первом этапе состязаний были задействованы около 100 военнослужащих.

«Высокогорные подразделения ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили скоростное восхождение на вершину горы Чапал в экстремальных погодных условиях», — говорится в сообщении.

Начальник горной подготовки ЮВО Михаил Петров назвал первый этап чемпионата одним из самых сложных. По его словам, военные альпинисты совершили скоростное восхождение в полной экипировке. При этом длина маршрута составила около 10 километров.

Стоит отметить, что 8 ноября под Казанью стартовали масштабные миротворческие учения «Нерушимое братство — 2021» с участием сил ОДКБ В маневрах задействованы военнослужащие из Белоруссии, России, Киргизии, Армении, Таджикистана и Казахстана, передает RT.

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