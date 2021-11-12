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Адвокат Яворский назвал «очень мягким» приговор водителю автобуса, наехавшего на ребенка
Общество
Адвокат Яворский назвал «очень мягким» приговор водителю автобуса, наехавшего на ребенка
telegram.org  /  Прокуратура Московской области


Водитель рейсового автобуса, совершивший ДТП, в результате которого погиб ребенок, приговорен к двум годам колонии-поселения. Трагедия произошла 15 июня, Алишер Саломов сбил 10-летнюю девочку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу на самокате в Химках. Наказание, которое получил за это преступление водитель, получилось излишне мягким. Об этом в беседе с ФАН сказал адвокат Евгений Яворский.

«На мой взгляд, водитель получил очень мягкое наказание. Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Она предусматривает наказание принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенную должность или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенную должность», — пояснил адвокат.

Адвокат Яворский назвал «очень мягким» приговор водителю автобуса наехавшего на ребенка
Из личного архива Евгения Яворского /

По словам Яворского, важно понимать, как повел себя в данной ситуации водитель: насколько он урегулировал вопрос с потерпевшими, возместил ли ущерб. Эти факторы имеют большое значение при определении наказания.

«Хочу подчеркнуть, что к водителям общественного дорожного транспорта должны быть особые требования при выдаче водительского удостоверения. Раньше, например, требовался огромный стаж, а сейчас это отменили», — отметил Яворский.

Напомним, инцидент произошел в подмосковном городе Химки. В момент ДТП девочка пересекала пешеходный переход на самокате. Водитель автобуса при повороте на перекрестке не заметил ребенка, так как он находился в слепой зоне, и сбил его.

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