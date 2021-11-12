Индекс Мосбиржи снизился в начале торгов на 0,18%

Москва, 12 ноября. Российский рынок акций открылся снижением основных фондовых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на старте торгов продемонстрировал снижение на 0,18%, до 4181,70 пункта. Рублевый индекс РТС сократился на 0,82%, до 1839,23 пункта, свидетельствует статистика торговой площадки.

Рубль на старте сессии укрепил свои позиции к доллару и евро. Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустился на 2 копейки и составил 71,61 рубля. Стоимость евро опустилась на 20,25 копейки, до отметки 81,765 рубля.

Объем торгов иностранными акциями на Московской бирже ранее установил новый рекорд, достигнув 7,6 млрд рублей. Как было указано в сообщении площадки, торги зарубежными бумагами составили 9% от общего объема операций на российском рынке.