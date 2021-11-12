Конвейер АвтоВАЗа остановился из-за дефицита электроники

Тольятти, 12 ноября. Недостаточное количество электронных компонентов вынудило руководство автомобилестроительной компании из Тольятти полностью остановить производство машин, указывает пресс-служба концерна.

Полноценный цикл сборки транспортных средств АвтоВАЗа на всех линиях в Тольятти останавливается в пятницу, 12 ноября. Отмечается, что в организации учреждается простой с компенсацией для сотрудников в объеме двух третей средней зарплаты на предприятии.

Известно, что создание автомобилей Lada Granta осуществлялось только 9 ноября. Модели Lada Largus, Renault Logan, а также Sandero были на сборке только с 8 по 11 ноября. Внедорожник Lada Niva не собирали в течение всей недели. При этом завод «Lada Ижевск» продолжает функционировать в стандартном режиме.

АвтоВАЗ работает с перебоями, начиная с лета этого года. В основе задержек — трудности с поставками полупроводниковых элементов, которыми занимается концерн «Роберт Бош Самара». Сама компания столкнулась с проблемами в связи с деятельностью поставщиков. Предполагается, что автоконцерн восстановит потери, активизировав сборку по субботам, а также прибегая к 9-часовым сменам.

«Мы не комментируем график своей работы. Мы подтверждаем лишь то, что в связи с мировым кризисом поставок автокомпонентов в компании рваный график производства. Этому подвержены все производители во всем мире», — объяснил ситуацию глава пресс-центра компании Сергей Ильинский в комментарии РЕН ТВ.

Отечественный завод по производству автомобилей в связи с глобальной обстановкой на рынке планирует повышать ценник на машины в течение следующего года.