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Солист «На-На» Политов вспомнил, как Собчак рвала его одежду на концерте

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 10:49
Шоу-бизнес
Солист «На-На» Политов вспомнил, как Собчак рвала его одежду на концерте
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 ноября. Певец Владимир Политов вспомнил о приставаниях телеведущей Ксении Собчак, которая в молодости откровенно вела себя на концертах группы «На-На». Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека».

Ведущий шоу Борис Корчевников с удивлением спросил, действительно ли светская львица рвала с музыканта одежду во время выступления. Политов подтвердил это.

«Она зачинщицей была всего этого на концертах в Питере. Она во главе этой когорты девчонок выскакивала на сцену. Более всех рьяно пыталась оторвать лакомый кусочек», — заявил 50-летний исполнитель.

Корчевников задал уточняющий вопрос, смогла ли «блондинка в шоколаде» оторвать кусочек одежды. На что Политов ответил, что бывшей ведущей скандального шоу «Дом-2» сделать это удалось, пишет Teleprogramma.pro.

Ксения Собчак счастлива во втором браке с режиссером Константином Богомоловым. У звезды подрастает сын Платон, рожденный от актера Максима Виторгана. При этом звезда не исключает появление второго ребенка.

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