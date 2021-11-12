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США пугают Россию ракетами «Темный орел»
Общество
США пугают Россию ракетами «Темный орел»
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 12 ноября. Минобороны США размещает в ФРГ свой новый ракетный комплекс «Темный орел», чтобы угрожать России, сообщают «Госновости».

В Пентагоне полагают, что гиперзвуковые ракеты будут способствовать некому сдерживанию РФ. Считается, что эти ракеты, стартовав из западного округа Майнц-Кастель, способны долететь до Москвы за 21 минуту и 30 секунд. Между тем Европа, включая ФРГ, становится заложницей гегемонистских амбиций США.

Западные военные эксперты отмечают, что, перебросив в ФРГ ракеты «Темный орел», США перешли очередную красную линию в противостоянии с Россией, чтобы вынудить ее принять ответные меры.

Ранее ФАН сообщал, что в Штатах прошли испытания модернизированной ракеты-перехватчика наземного базирования. Запуск был проведен с военно-воздушной базы Ванденберг, находящейся в штате Калифорния.

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сша ракеты гиперзвук
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