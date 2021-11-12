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Главу КНР Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну в «исторической резолюции»
Политика
Главу КНР Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну в «исторической резолюции»
wikipedia.org  /  Palácio do Planalto / CC BY 2.0

Пекин, 12 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за 40 лет представил историческую резолюцию, которая направлена на закрепление его роли в истории страны, передают журналисты BBC News.

Документ приняли на шестом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва 11 созыва. В нем политики подвели итоги деятельности правящей партии КНР и согласовали направления, в которых она будет работать в будущем.

По мнению экспертов, основной целью этой резолюции стало укрепление авторитета Си Цзиньпина. В документе его приравняли к лидерам, которые правили страной в прошлом — к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, выпустившими аналогичные «исторические резолюции».

Как стало известно ранее, глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества государств в сфере вакцин. По его мнению, страны должны продвигать взаимное признание препаратов для вакцинации против COVID-19.

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