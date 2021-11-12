BLM пригрозило властям Нью-Йорка беспорядками и кровопролитием

Нью-Йорк, 12 ноября. Лидер движения Black Lives Matter (BLM) в Нью-Йорке Хоук Ньюсом пригрозил властям города новыми протестами, в случае если не будут приняты реформы в полиции.

BLM Leader Threatens ‘Riots, Fire, Bloodshed’ in NYC If Eric Adams Gets Tough on Crime pic.twitter.com/w55Jf1L8Cm — Paul Prosise (@PaulProsise) November 11, 2021

Ньюсом так отреагировал на новость о том, что правоохранители планируют восстановить подразделения по борьбе с преступностью. Оно было распущено в июне 2020 года комиссаром Дермотом Ши после большого числа громких инцидентов, в которых участвовали полицейские.

«Если они думают, что возвращаются к старым методам работы, то мы снова выйдем на улицы. Будут беспорядки. Будет пожар и будет кровопролитие», — сказал он.

Еще одна активистка и соучредитель BLM Чивона Ньюсом также пригрозила властям города протестами и раскритиковала нового мэра города Эрика Адамса.

«Избранный мэр Адамс — это подделка Джулиани, тоскующая по старому Нью-Йорку, где чернокожим людям правоохранительные органы разбивают головы, а женщины тихо сидели на задних рядах», — сказала она.

В конце сентября BLM угрожало «восстанием» мэру Нью-Йорка из-за обязательной вакцинации.