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Родион Газманов признался, что равнодушен к творчеству Бузовой
Шоу-бизнес
Родион Газманов признался, что равнодушен к творчеству Бузовой
пресс-служба Родиона Газманова

Москва, 12 ноября. Певец Родион Газманов в восторге от высокой работоспособности экс-звезды скандального шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. При этом к творчеству знаменитости он относится нейтрально.

По словам артиста, певица исполняет не ту музыку, которая ему близка. При этом музыкант указал на некоторые треки, которые заслуживают внимания слушателей.

Больше всего певца восхищает работоспособность 35-летней артистки. По его словам, Бузова «пашет как лошадь». Не так давно исполнительница вышла на сцену МХАТ имени Горького, что вызвало ажиотаж вокруг ее персоны. Газманов тоже высказался на этот счет.

«Я себя пробовал на сцене неоднократно, так что меня этим не удивишь. Я знаю Ольгу как человека с высоченной работоспособностью. То, что касается работы ее во МХАТе, то давайте дадим зрителю проголосовать рублем, а потом уже будем решать об успехе этого решения», — заявил певец в интервью изданию «СтарХит».

Газманов-младший, вдохновившись историей о пятой точке Бузовой, написал стихотворение. По его словам, он такой формой захотел высказаться об интересующих его темах. Как пишет Teleprogramma.pro, Газманов не собирался троллить артистку.

Ольга Бузова летом этого года дебютировала на одной из главных театральных площадок Москвы — в МХАТ имени Горького. Но уже осенью, после смены руководства в театре, спектакль с участием звезды отменили из-за низких продаж. Бузова обвинила театр во лжи.

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бузова отношения газманов
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