Памятник жертвам холокоста в Волгограде привели в порядок после осквернения вандалами

Волгоград, 12 ноября. В центре Волгограда неизвестные хулиганы осквернили памятник жертвам холокоста. Мемориал очистили в течение 30 минут после фиксации акта вандализма. Памятник в сквере имени 8 Марта был исписан экстремистскими лозунгами, разрисован нацистскими символами, сообщает «Волгоградская правда». Фотокорреспондент издания оказался одним из первых, кто увидел последствия атаки вандалов на монумент.

«Памятник открыли на днях, я пришел снимать новый мемориал и не поверил своим глазам: на граните черной краской написаны оскорбления, изображена фашистская символика, — рассказал журналист. — Прохожие стали останавливаться, у людей ступор: какому негодяю пришло в голову совершить это? Рядом со мной стояла пожилая женщина, она едва сдерживала слезы, видно было, что произошедшее потрясло ее до глубины души. Люди в настоящем шоке от этой выходки, возмущению нет предела! Стоит сказать, что буквально в течение 15 минут на место прибыла полиция и другие правоохранительные службы, а еще через 10 минут приехали коммунальщики. Я считаю, что наказать виновных в осквернении нужно максимально строго».

На месте инцидента работают специалисты следственно-оперативной группы Центрального района Волгограда. Они устанавливают личности злоумышленников для их последующего задержания. По факту преступления проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН рассказывал об инциденте в поселке Ерофей Павлович Амурской области. Там вандалы подожгли памятник воинам-ерофеевцам.