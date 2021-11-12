Полянский назвал полет ВКС РФ над Белоруссией ответом на недружественные действия Польши

Нью-Йорк, 12 ноября. Полеты авиации ВКС РФ над Белоруссией являются ответной мерой на наращивание военного присутствия Польши у белорусских границ. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее стало известно, что 11 ноября два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. При этом в Минобороны РФ отметили, что полеты российских самолетов нацелены на обеспечение безопасности Союзного государства (СГ) и не направлены против третьих стран.

Полянский отметил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в рамках СГ и Организации Договора о коллективной безопасности, поэтому Россия вынуждена реагировать на усиление военного присутствия Польши у западных границ Белоруссии.

«У нас есть обязательства в рамках союза России и Белоруссии, в рамках ОДКБ. Так что если происходит наращивание военных ресурсов на границе с Белоруссией мы вынуждены реагировать», — пояснил он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что польская армия стягивает военную технику и крупнокалиберное вооружение к белорусской границе. По его словам, Польша выставила цепь силовиков, а также артиллерию возле белорусской границы, передает RT.