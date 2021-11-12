Власти Свердловской области могут запретить продажу алкоголя без QR-кода

Екатеринбург, 12 ноября. Продажу алкоголя без QR-кода о вакцинации от коронавируса могут запретить в Свердловской области. С таким предложением выступил ресторатор заведения азиатской кухни в Екатеринбурге Евгений Урюпин.

Предприниматель считает, что продажа спиртных напитков по QR-кодам станет стимулом для населения к вакцинации от COVID-19. При этом потребление алкоголя среди граждан может сократиться, написал Урюпин на своей странице в Instagram.

«Надо алкоголь продавать по QR», — подчеркнул ресторатор.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев накануне заявил, что без введения обязательных QR-кодов бизнесу станет хуже.