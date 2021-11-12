Врио главы Роснедр Евгений Петров назначен на пост руководителя ведомства

Москва, 12 ноября. Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил врио руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова на пост главы ведомства, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Стоит отметить, что в июне премьер-министр освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии — руководителя Роснедр Евгения Киселева.

«Новым главой Федерального агентства по недропользованию стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, Евгений Петров сообщил, что России хватит запасов нефти на 21 год.