Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 11:39
11:38
Общество
Число смертей от COVID-19 в России за сутки достигло 1235 случаев
11:38
Шоу-бизнес
Участники «Битвы экстрасенсов» обнаружили у Бузовой дар предвидения и исполнения желаний
11:36
Общество
Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
11:33
Шоу-бизнес
Политов рассказал, кому пришла идея поженить Киркорова и Пугачеву
11:31
Политика
Около 200 мигрантов прорвались на территорию Польши через Белоруссию
11:29
Общество
«Офицеры России» предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала армии Казанцева
11:29
Спорт
Форвард «Локомотива» Смолов вошел в топ-7 лучших бомбардиров сборной России
11:27
Общество
Власти Свердловской области продлили дистанционное обучение в школах и колледжах на неделю
11:27
Происшествия
Игра «правда или действие» помогла раскрыть убийство 94-летней жительницы Англии
11:27
Происшествия
На пепелище в Подмосковье нашли обгоревший труп свидетеля по делу Виктора Батурина
Все новости

Врио главы Роснедр Евгений Петров назначен на пост руководителя ведомства
Политика
Врио главы Роснедр Евгений Петров назначен на пост руководителя ведомства
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 ноября. Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил врио руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова на пост главы ведомства, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Стоит отметить, что в июне премьер-министр освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии — руководителя Роснедр Евгения Киселева.

«Новым главой Федерального агентства по недропользованию стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, Евгений Петров сообщил, что России хватит запасов нефти на 21 год.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Врио главы Роснедр Евгений Петров назначен на пост руководителя ведомства
правительство роснедра петров мишустин
Комментировать