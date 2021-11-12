Кейт Миддлтон случайно продемонстрировала содержимое своей сумочки

Лондон, 12 ноября. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон нечаянно показала публике, что носит в своей сумочке. Герцогиня Кембриджская забыла застегнуть молнию аксессуара.

Жена внука королевы посетила конференцию ООН по изменению климата в Глазго вместе с мужем. Миддлтон появилась на железнодорожной платформе с открытой сумкой в руках, благодаря чему аудитория разглядела лежащие внутри ноутбук и папку с бумагами. Эти кадры обсудили в эфире одного из утренних шоу на австралийском телевидении.

В студию пригласили королевского эксперта Анджелу Моллард, чтобы поговорить с ней о случайно продемонстрированном содержимом сумочки Миддлтон. Гостья шоу порассуждала, что еще может носить с собой герцогиня Кембриджская.

«У нее есть ноутбук, у нее есть папка с бумагами. По-видимому, она всегда носит с собой косметику и салфетки на случай появления жирного блеска. У нее трое детей, я думаю, там еще есть пакетик изюма и батончик-мюсли», — поделилась соображениями Моллард.

Ведущий предположил, что жена принца Уильяма специально создала новостной повод, показав содержимое сумки. Однако, по мнению королевского эксперта, Миддлтон действительно просто забыла застегнуть молнию.

Ранее жена принца Уильяма посетила благотворительное мероприятие. Герцогиня Кембриджская пришла туда в серьгах стоимостью всего 14 долларов.