Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 90

ФАН представляет 90-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. Разберем в нем новую подборку вбросов: медиков-антиваксеров могут привлечь к уголовной ответственности, Россия тормозит переговоры в «нормандском формате», срок действия QR-кодов будет сокращен. Подробнее — в нашем материале.

Итоги недели

«Медиазона» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) поднялась на первую строчку нашего рейтинга. У издания — 51 текст антироссийской направленности. «Эхо Москвы» опустилось на вторую строчку — 48 текстов. Издание «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) остается на третьем месте — 37 текстов.

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Уголовная ответственность

Ранее СМИ сообщили, что глава Минздрава России Михаил Мурашко якобы предложил ввести уголовное наказание для медиков-антиваксеров.

В свою очередь помощник министра Алексей Кузнецов сообщил, что Мурашко не считает необходимым введение дополнительной ответственности для врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Помощник добавил, что министр в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья подчеркнул, что подобное поведение некоторых медицинских работников ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.

«При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в УК, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», — уточнил Кузнецов.

Невские Новости / Ольга Костромина

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, на фоне прошедших нерабочих дней и введенных ограничений вакцинация стала самой громкой темой в обществе. Это вполне соответствует важности вопроса. По зарубежному опыту видно, что вакцинация помогает уменьшить смертность от коронавируса и облегчает нагрузку на систему здравоохранения. Но прививочная кампания в России оказалась под прицелом информационных атак.

«То, что ряды агитаторов против вакцинации пополняют некоторые врачи, выглядит странно. У части из них может быть материальный и незаконный интерес в торговле фиктивными сертификатами. Однако встречаются и вполне убежденные в своих заблуждениях персонажи. Но в любом случае пока требовать для них уголовного преследования лишь за пропаганду (если нет других правонарушений) — означает усиливать градус напряженности в обществе. Кроме того, подобные слухи подтверждают известный пропагандистский штамп о жестокости российской власти», — пояснил Сергей Простаков.

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь выразил мнение, что это как раз тот случай, где неотвратимость наказания важнее его строгости. Штрафов и дисквалификации вполне достаточно, чтобы реагировать на подобные случаи.

«Введение же уголовной ответственности может вызвать перекосы, которые только накалят и без того напряженную ситуацию в обществе и профессиональной медицинской среде. Тем не менее необходимо добиваться, чтобы не только врачи, но и младшие медработники чувствовали ответственность за свои слова и действия в условиях пандемии», — добавил Юрий Голубь.

Переговоры в «нормандском формате»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия тормозит переговоры в «нормандском формате».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эту информацию. Она отметила, что Россия не тормозит подготовку встреч в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина, Франция). Москва не собирается участвовать в постановочном мероприятии.

«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно — выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», — заявила она.

Сергей Простаков заметил, что во внешней политике стоит констатировать превращение МИД Украины, как и остальных госструктур этой страны, в одну большую фабрику по производству фейков. Именно киевская власть — единственный источник напряженности в зоне конфликта на территории Донбасса.

«Украинские политики не собирались и не собираются выполнять Минские соглашения. Их цель — затянуть конфликт, деморализовать военных и мирное население ДНР и ЛНР постоянными обстрелами и дождаться условий для операции по уничтожению жителей Донбасса, которые против курса сегодняшней Украины. Именно Киев последовательно и цинично торпедирует все мирные инициативы по Донбассу, в том числе и переговоры по «нормандскому формату», причем с молчаливого согласия других западных участников формата и США», — добавил Сергей Простаков.

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Юрий Голубь заметил, что «нормандский формат» давным-давно себя исчерпал. Из года в год киевский режим и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском демонстрировал недоговороспособность и наплевательское отношение к принятым на себя обязательствам.

«Одновременно французская и немецкая стороны демонстрируют неспособность или нежелание гарантировать достигнутые договоренности. В этой связи единственно перспективным представляется диалог между Москвой и Вашингтоном. Нынешняя Украина не субъект, а объект международной политики: в автоматическом режиме выполняет приказы заокеанских кураторов», — рассказал Юрий Голубь.

Срок годности QR-кодов

Ранее СМИ сообщили о сокращении срока действия QR-кодов с 12 до 6 месяцев.

Минздрав РФ и Минцифры РФ опровергли эту информацию.

«Срок действия QR-кодов остается прежним. QR-коды, которые получают россияне на портале «Госуслуги» после вакцинации от COVID-19, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 до 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на сайте. Сейчас портал работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Невские Новости / Сергей Борода

Сергей Простаков обратил внимание, что слухи о сокращении действия сертификатов о вакцинации до полугода мгновенно распространились, так как к самому сбою было приковано большое внимание. Мишенью фейков явились и сама вакцинация, которая становилась гораздо менее привлекательной, и доверие к госструктурам, которые сопровождают этот процесс.

«На фоне введения системы QR-кодов эти слухи стали особенно чувствительными для населения и вызвали резко негативную реакцию. В данном случае лишь быстрая реакция власти и скорейшее устранение технических проблем выглядят надежными способами устранения [вышеобозначенных] проблем», — резюмировал Сергей Простаков.

Юрий Голубь заметил, практика борьбы с пандемией показывает, что никакие ограничительные меры не могут служить гарантией нераспространения инфекции. Единственная надежда связана с кампанией по вакцинации. И в этой связи важно не допускать подобных сбоев, которые подрывают доверие к системе использования QR-кодов. Она должна быть выстроена четко и надолго, а люди, сделавшие прививку, должны понимать, что их ни под каким предлогом не ограничат в правах.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.