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Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Грузии по вопросу Саакашвили
Политика
Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Грузии по вопросу Саакашвили
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 12 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонных переговоров попросил грузинского премьера Ираклия Гарибашвили допустить к арестованному политику Михаилу Саакашвили его мать и врачей.

На своей странице в Twitter украинский лидер отметил, что власти Грузии должны соблюдать права человека в соответствии с международным законодательством.

Плюс ко всему во время телефонного разговора Зеленский попросил Гарибашвили, чтобы тот обеспечил доступ матери Саакашвили и украинских врачей к арестованному.

Как стало известно ранее, Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку. Об этом сообщил его адвокат.

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