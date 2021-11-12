Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Грузии по вопросу Саакашвили

Киев, 12 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонных переговоров попросил грузинского премьера Ираклия Гарибашвили допустить к арестованному политику Михаилу Саакашвили его мать и врачей.

На своей странице в Twitter украинский лидер отметил, что власти Грузии должны соблюдать права человека в соответствии с международным законодательством.

Плюс ко всему во время телефонного разговора Зеленский попросил Гарибашвили, чтобы тот обеспечил доступ матери Саакашвили и украинских врачей к арестованному.

У телефонній розмові з @GharibashviliGe наголосив, що права громадянина ???????? @SaakashviliM мають бути повністю гарантовані відповідно до міжнародних норм. Звернувся з проханням щодо допуску до Міхеіла Саакашвілі його матері, близьких, а також українських лікарів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

Как стало известно ранее, Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку. Об этом сообщил его адвокат.