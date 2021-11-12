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Политолог Иванов о санкциях «Аэрофлоту»: Даже в гражданскую войну поезда шли через линию фронта
Политика
Политолог Иванов о санкциях «Аэрофлоту»: Даже в гражданскую войну поезда шли через линию фронта
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Российская авиакомпания «Аэрофлот» может оказаться под санкциями со стороны Евросоюза, сообщило агентство Bloomberg. Все дело в том, что европейцы считают «Аэрофлот» причастным к перевозке мигрантов, которые сейчас осаждают польско-белорусскую границу. Авиакомпания свое участие в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию отрицает, сообщая, что ни чартерных, ни регулярных рейсов в города Сирии и Ирака не выполняет. Евросоюз же своими действиями покусился на основополагающие права — право человека на свободное перемещение. А ведь даже во время гражданской войны в России поезда ходили через линию фронта, чтобы простые люди не оказались заложниками политических игр. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

«Мы видим совершенно вопиющие сообщения, которые касаются основополагающих человеческих прав. В частности, права на перемещение. Заметьте, как ставится вопрос. Что якобы “Аэрофлот” может перевозить мигрантов. И подразумевается, что российская авиакомпания должна оправдываться и отрицать обвинения. Но что само по себе плохого, если авиакомпания перевозит людей из других стран? Собственно, в том числе для этого транспорт и существует. Речь же не идет о том, что кто-то специально перебрасывает преступников, террористов!» —подчеркнул политолог.

По его убеждению, люди из самых разных стран, независимо от места проживания, гражданства, политических убеждений, имеют право перемещаться. Однако на польско-белорусской границе мигранты стали заложниками ситуации. Сколько беженцев сейчас там находится, достоверно неизвестно. По данным некоторых источников, их численность может достигать от 1 тыс. до 5 тыс. человек.

Политолог Иванов о санкциях «Аэрофлоту»: Даже в гражданскую войну поезда шли через линию фронта
wikipedia.org / Васятка1 / CC BY-SA 4.0

«Даже во время гражданской войны в России 100 лет назад поезда ходили через линию фронта. Советское правительство и даже различные белые группировки понимали, что людей нельзя делать заложниками политических игр. Более того, совсем недавно, когда часть территории Сирии контролировалась боевиками, маршрутки регулярно ходили из Дамаска в так называемую столицу запрещенного в России “Исламского государства1” (организация признана террористической и запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) Ракку. А сейчас мы узнаем, что вообще никогда и никому нельзя перевозить просто мигрантов. И это мы слышим из уст европейских чиновников и американских журналистов!» — возмутился Иванов.

По словам политолога, никто не спорит, что вопрос миграции из Белоруссии в Евросоюз — это серьезная проблема. Однако не надо искать виновных в лице «Аэрофлота» и самих мигрантов. Эксперт убежден, что эта проблема касается, скорее, непосредственных договоренностей пересечения границы, миграционного учета и заключения соглашений, но она никак не должна сказываться на правах людей пользоваться транспортом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции Евросоюза против авиакомпании «Аэрофлот», назвал это «безумной идеей». При этом он отметил, если какие-то авиакомпании и перевозят в Белоруссию людей, среди которых могут оказаться мигранты, то это не противоречит международным нормам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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мигранты белоруссия польша иванов миграционный кризис
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